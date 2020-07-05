Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman medyasında, Alman hükûmeti ve AB'nin salgınla dünyaya örnek mücadele sergileyen Türkiye için seyahat uyarısının arkasında siyasi sebepler bulunduğu yer alırken Türkiye’nin "çifte standart" suçlamasında haklı sebepler olduğu belirtildi. Die Welt gazetesinin haberinde salgın kisvesi altında Almanya’nın Türkiye’ye karşı başka bir çıkar oyunu oynamaya çalıştığı kaydedildi. Türkiye’deki vaka sayılarının birçok ülkeden daha kötü olmadığına işaret edilen haberde “Uyarı mantıklı değil. Ancak tıbbi gerçeklik, Covid-19 dış politikasında zaten ikincil bir rol onuyor” denildi. RND de yorumunda “Çavuşoğlu’nun, Berlin ve Brüksel’in çifte standart uyguladığı suçlamasında gerçek yönler bulunuyor. Türkiye ile siyasi çekişmeler, tatilcilerin sırtından çözülemez” ifadesine yer verildi.