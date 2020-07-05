Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vattiye Üssü'ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" dedi.
Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı iddiası
05.07.2020 - 21:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bazı basın yayın organlarında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğine dair haberler yer aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı,libya,iddia,
715907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715907.aspx
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