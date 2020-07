Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesinde "Sağlıklı Turizm ve Güvenli Kent" toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunun son derece başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek “Yaklaşık 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı getirdik” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, korona ülkemize henüz gelmeden aldığımız tedbirlerle mücadelede en başarılı ülkelerden olduk. Bugün dünyada en iyi sağlık sisteminin altyapısına sahip ülkelerden biriyiz. Bunu sadece hastane, yatak sayısı, doktor kalitesi ya da teknik cihazlar anlamında söylemiyorum. Herkes gördü" dedi.

BİZDEN YARDIM İSTEDİLER

Korona süreci sonrası neler yapılabileceğine kafa yorduklarını aktaran Çavuşoğlu, “Sadece Dışişleri Bakanlığı olarak tüm Türkiye’de ve dünyanın her yerinde Nobel ödüllü yazarlar, eski devlet başkanları, akademisyenler dâhil, her kıtadan, bölgesel olarak her dinden uzmanların görüşlerini aldık. Nasıl bir dünya bizi bekliyor, rekabet nasıl olacak? Küreselleşme zarar mı görecek, güçlenecek mi? Herkesin hemfikir olduğu bir şey var, bölgeselleşme hâkim olacak. Sadece Türkiye'de salgınla mücadele edilmedi, yurt dışındaki ülkelere de tıbbi yardımlarda bulunduk. Dünyada BM'ye kayıtlı 193 ülke var. Dünyadaki ülkelerin 3'te 2'sinden fazlası, tıbbi malzeme yardımı talebinde bulundu. Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik, göndermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

130 ÜLKEDEN 90 BİN TAHLİYE

Türk vatandaşlarının ülkeye gelmek istediği zaman da duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı şekilde gerçekleştirdik. Yaklaşık 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı getirdik. Diğer taraftan 90 ülke de Türkiye’deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi, 230 bin vatandaşın tahliyesine de katkılar sağladık. Bugün itibarıyla sene içinde 34 ülkeden 159 vatandaşımızı uçak ambulansla ülkemize getirdik."

BU JESTLER YANLIŞ

AB'nin seyahat yasağından da bahseden Çavuşoğlu, "Kararların siyasi olduğunu her zaman kamuoyunda söylüyorduk. Ama şimdi Almanya’da çıkan yazılara ve te-levizyondaki yorumlara baktığımızda onların kendisi de bizzat söylüyor. Türkiye’ye haksızlık edildiğini ve bazı ülkelerin siyasi ilişkileri iyi olduğu için rakamlar iyi olmadığı hâlde jest yapıldığını görüyoruz. Oysa bu jest, yanlıştır" ifadesine yer verdi.