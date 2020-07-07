Kesici "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi. Portrenin sahte olduğunu iddia eden Kesici'ye parti içinden tepkiler geldi. CHP’li Eren Erdem isim vermeden Kesici’yi eleştirerek, “Kendi 'kişisel ajandası' ve hayalleri kapsamında televizyonlara çıkıp CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarına laf sokmaya çalışan kimi 'partililerimiz' yanlış yoldadır! Durdukları yer; AKP ile aynı mevzidir! Böyle saçmalıklara girmeyin!” ifadelerini kullandı.
İBB’yi eleştirdi, hedef oldu
07.07.2020 - 04:38 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmed'in portresinin kime ait olduğunun belli olmadığını, tablodaki diğer kişinin de bilinmediğini ve bu durumun ciddiyetsizlik olduğunu belirtti.
Etiketler : ilhan kesici,ibb,ibb portre,
716204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716204.aspx
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