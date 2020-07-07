Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kesici "Böyle reklam yapılmaz. Kendi belediyemiz, çok yanlış" dedi. Portrenin sahte olduğunu iddia eden Kesici'ye parti içinden tepkiler geldi. CHP’li Eren Erdem isim vermeden Kesici’yi eleştirerek, “Kendi 'kişisel ajandası' ve hayalleri kapsamında televizyonlara çıkıp CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarına laf sokmaya çalışan kimi 'partililerimiz' yanlış yoldadır! Durdukları yer; AKP ile aynı mevzidir! Böyle saçmalıklara girmeyin!” ifadelerini kullandı.