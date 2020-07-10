Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu!
10.07.2020 - 11:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır,uyuşturucu operasyonu,
717017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717017.aspx
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