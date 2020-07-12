Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın dokuz kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedildi. Bu sene ebediyete uğurlanan soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic idi. Defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı böylelikle 6 bin 652'ye yükseldi.



"ACIMIZ HÂLEN TAZEDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımın 25. yılı kapsamında Bosna'daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreni için video-mesaj gönderdi. Erdoğan şunları söyledi: Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar. Hâlâ kadınlar kocalarına, çocuklar anne babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen hâlâ çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. Yirmi beş yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz.