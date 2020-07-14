Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirdi. Statünün değişmesiyle Atatürk'e hakaret edildiğini savunan Öztrak "Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hâkimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde de CHP'den benzer bir skandal açıklama gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullanmıştı.