Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminin başarılı olması durumunda sözde atama listesinde önemli görevlere atanacağı belirtilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 200'den fazla eski asker, kamuya geri dönebilmek için OHAL Komisyonu'na başvurdu. Komisyonun göreve iade başvurularının reddettiği darbecilerden bazılarının isimleri şöyle:

∂ Darbecilerin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı yapmayı planladığı eski Tuğgeneral Faruk Bal.

∂ Darbe hazırlıklarına katılan ve darbecilerin "İstanbul Radyosu Müdürü" yapmayı planladığı Hava Harp Akademisi öğretim üyesi albay Tamer Özarslan.

∂ Sözde atama listesinde AFAD Başkanı olarak ismi geçen eski Albay Murat Karakuş.

∂ "Sıkıyönetim atama listesi"nde MKE Genel Müdürü olarak gösterildiği dönemin Kuveyt Askerî Ataşesi Mikail Güllü.

∂ Darbecilerin İş Bankası'nın başına geçirmeyi planladığı Hava Harp Okulu Dekanı eski kurmay albay Ahmet Gümüş.

∂ Atatürk Havalimanı Müdürü yapılmak istenen albay Ali Orhan Tolluoğlu, TRT İstanbul Müdürü yapılmak istenen eski kurmay albay Hüseyin Ergezen.