Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15 Temmuz 2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde; 1 adet antitank roketatar mühimmatı,1 adet tüfek bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 58 adet bixi mühimmatı, 1 adet ağaç dipçik ve kabza ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
16.07.2020 - 19:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsal alanında düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : pkk,silah,mühimmat,
718541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718541.aspx
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