Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP kadına şiddet olayından sonra şimdi de tecavüz skandalıyla gündemde. Muş Milletvekili Mensur Işık eşini darp ettiği için disipline gönderilirken, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında ise 2018'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Süryani derneği binasında bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi. Çelik, partisinden istifa ederken kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alanlar HDP'nin örtmeye çalıştığı skandal karşısında üç maymunu oynadılar. Mağdure, HDP'li vekiller ve yöneticiler ile görüşüp yaşadıklarını anlattı, destek olmalarını istedi. Ancak, kadın milletvekilleri mağdureye yardım etmek yerine ithamlarda bulunarak skandal karşısında bir şey yokmuş gibi davranmayı tercih etti. Çelik’in de mağdur kadına baskı yapıp tehdit ettiği ortaya çıktı.



HDP YALAN ÜRETİYOR

Çelik'in geçen yıldan beri iki kadına daha tecavüz ettiği iddia edildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Süryani gazeteci Aydın Aslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda HDP'li Çelik'in kirli ilişkilerini ortaya döktü. Çelik üzerinden HDP'nin Süryanileri kontrol etmeye çalıştığını belirten Aslan, "Son bilgilere göre Tuma'nın yüz kızartıcı suçu üçe çıktı. Ben şahsen bu kadınlardan birisine ulaştım ve aldığımı bilgiler bunların doğru olduğu ihtimalini oldukça güçlendirdi. HDP, Tuma Çelik konusunu perdelemek için yalan üretiyor" dedi.



KAFTANCIOĞLU İSİM VERMEDİ

HDP'nin ortağı CHP de skandal karşısında suspus. Her fırsatta muhafazakâr kesimi itham etmeye kalkışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP'li Çelik hakkındaki tecavüz iddiası için tepkiler gelince sosyal medyadan mesaj paylaştı. Kaftancıoğlu'nun HDP ve Tuma Çelik'in adını anmadan “Fail” diyerek durumu geçiştirmesi dikkat çekti. Kaftancıoğlu, "Failin hukuk karşısında yargılanıp hak ettiği cezayı alması konusunda hukuksal sürecin hızlıca yol alması da zarurettir" dedi.



ÜÇ MAYMUNU OYNADILAR

Kadına şiddet, cinsel saldırı ve benzeri olaylarda en ön saflarda yer alanlar HDP'deki skandallar karşısında tepkisiz kaldı.