Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Ayasofya'da ilk cumayı kılmayı sabırsızlıkla bekliyor. Almanya’dan İstanbul’a gelecek 23-24 Temmuz tarihli uçak seferlerinde tüm rezervasyonların şimdiden dolduğu öğrenildi. 24 Temmuz Cuma günü dolup taşması beklenen Ayasofya Camii’ne şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda kişinin geleceği ifade ediliyor. Şu ana kadar hazırlıkların önemli ölçüde tamamlanan caminin girişinde müzeye ilişkin tabelalar ile bilet satış ve hızlı geçiş yazıları da çıkarıldı.

Her aşaması merakla takip edilen cami için kıble tespiti de yapıldı. Ayasofya'nın kıblesi nedeniyle alanın her noktasında namaz kılınamayacak. Bununla ilgili en uygun bölümler tespit edilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar 9 alan belirlendi. Bu kapsamda da her gün keşif yapılıyor.



HALILAR MANİSA'DAN...

Ayasofya için hazırlanan halı da Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Cami içerisine halıdan önce keçe konulacağı, dokunan halının da üzerine serileceği öğrenildi.

Cami içinde bulunan mozole ve figürlerin namaz sırasında karartılabilmesi için de özel bir ışık sistemi için çalışmalar sürüyor. Açılış öncesi abdesthanede çeşitli düzenlemelerin yapıldığı, camiye özel bir ses sisteminin de kurulacağı kaydediliyor.

Pandemi sebebiyle davetli listesi sınırlı olacak, ilk cumayı ancak bin ila bin 500 kişi cemaatle kılabilecek. 24 Temmuz'da Sultanahmet Meydanı ve çevresi güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak. Caddede araç trafiği kesilecek, tramvay çalışmayacak. Meydanda ise 17 bin polis görev alacak.



OKURLARIMIZDAN ÇAĞRI

Ayasofya davasının baştan beri savunuculuğunu yapan Türkiye gazetesi, millî heyecana ortak olacak. Bu vesileyle okurlarımız da hükûmete çağrı yaparak şu istekte bulundu:

-Şehir içi ulaşım ücretsiz yapılsın. Köprü ve tünellerden bir defaya mahsus o gün ücret alınmasın.

- Belediye insanlara soğuk meşrubatlar dağıtsın. Sevapları başta Efendimiz aleyhisselam olmak üzere, Fatih Sultan Mehmed Han'ın ve bütün şühedânın ruhlarına hediye edilsin. Fatihalara vesile olunsun.

-THY, TCDD, PTT 24 Temmuz’da %50'ye varan indirimler yapsın.

- Millî ve yerli yayınevleri, 24 Temmuz’da bütün eserlerini %50 indirimle satışa sunsun. Hediyelerle bu günü unutulmaz kılsın.

-Türk bayrağı, gazete ve televizyonlarda Fatih Sultan Mehmed'in fotoğraflarıyla dalgalansın.

- Muhafazakâr sanayici ve iş adamları, ürettikleri mal, hizmet ve ürünleri, 24 Temmuz’da makul indirimlerle sunsun.

- PTT ve Merkez Bankası hatıra para bastırsın.