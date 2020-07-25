Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP önünde üç aile ile başlatılan 327 gündür devam eden oturma eyleminde 15 aile evladına kavuştu. Yaz, kış, salgın demeyip eylemlerini aralıksız sürdüren ailelerin haklı direnişi, tüm Türkiye’de karşılık buldu. Ağrı’dan Edirne’ye, Trabzon’dan Antalya’ya kadar 81 şehirden destek mesajlarının yağdığı aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile milletvekilleri, sanatçılar, STK temsilcileri, vatandaşlar ziyaret etti. HDP’lilerin her türlü engellemelerine rağmen Diyarbakır anneleri, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı.