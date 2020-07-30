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1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da sınav yapılacak
30.07.2020 - 10:08 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bayram öncesi iki güzel haber vermek istiyorum. 100 idari hakim, 100’ü avukatlık mesleğinden bin 100 adli hakim ve savcı olmak üzere bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız” dedi.
Etiketler : bakan gül,avukat,savcı,sınav,hakim,
721626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721626.aspx
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