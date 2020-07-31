Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
31.07.2020 - 00:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
721801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721801.aspx
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