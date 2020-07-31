Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde Yunan Rahip Evangelos Papanikolaou, “Ayasofya müze kalacağına, insanların saygı ile ziyaret edebilecekleri bir ibadethane olması daha iyidir” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalara ülke genelinde yankılar sürerken, bu kez Başpapaz Lambros Fotopulos’tan çarpıcı açıklamalar geldi. Başpapaz Fotopulos “Erdoğan’ın Dersi” başlıklı bir yazı yayınlayarak Yunanistan hükûmetine ağır eleştiriler yöneltti. Fotopulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dinin aslına uygun bir şekilde dua ettiğini ve mütevazı bir şekilde Kur’ân okuduğunu belirterek, “Bugün Ayasofya'da bir Ortodoks ayini yapılsaydı, binlerce Ortodoks'un kemikleri sızlayacaktı. Çünkü ön sırada imansız insanların, kafir siyasetçilerin, aforoz edilmiş devlet yöneticilerinin, Papa'nın temsilcilerinin, kardinallerin dikildiğini, kameralarda onların yüzlerinin yansıdığını göreceklerdi” şeklinde konuştu. İHA