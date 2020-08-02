Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Ege’de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.
Türk ve İspanyol fırkateynleri Kuzey Ege'de eğitim yaptı
02.08.2020 - 13:42 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve İspanyol fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları tarafından Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Kuzey Ege,deniz eğitimi,
722243 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722243.aspx
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