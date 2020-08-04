Almanya, Covid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.
Almanya Türkiye için seyahat uyarısını kısmen kaldırdı
04.08.2020 - 18:20 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya, Covid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : Almanya,Covid-19,Türkiye,seyahat uyarısını,
722672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722672.aspx
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