TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te toplam 23 bin 310 test yapıldı. 9 milletvekili Covid tedavisi görüyor. Tedavi gören personel sayısı ise 35''
Şentop: Meclis'te 9 milletvekili Covid-19 tedavisi görüyor
06.08.2020 - 12:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te toplam 23 bin 310 test yapıldı. 9 milletvekili Covid tedavisi görüyor. Tedavi gören personel sayısı ise 35''
Kaynak: İHA
Etiketler : TBMM Başkanı Şentop,TBMM,koronavirüs,
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