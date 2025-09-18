Maaş krizi yaşanan CHP'li Konak Belediyesi’ne aylık 276 bin liralık makam aracı

Skandal olayda Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun göreve geldiği günden bu yana üçüncü kez makam aracı değiştirdiği öğrenildi. Konak Belediyesi işçilerin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle protesto edilirken Mutlu’nun 276 bin TL’lik lüks tutkusu tepki çekti. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun makam aracını değiştirme sebebi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Doğuş Grubu'na yönelik boykot çağrısı olduğu söyleniyor.

İŞÇİLERİN MAAŞ ARTIŞI TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Maaş krizi Konak Belediyesi’ne de sıçradı. Belediye işçileri, ödenmeyen maaşlarını gerekçe göstererek tam gün iş bıraktı. İş bırakma eylemleri sebebiyle belediye hizmetlerinde aksaklıklar artmıştı. O dönem belediye işçilerin 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiğini duyuran belediye vatandaştan sokağa çöp bırakmamaları istenmişti.

İLK ARABA ESKİ DİYE DEĞİŞTİRİLDİ

Göreve geldiğinde önceki Belediye Başkan’ı Abdül Batur'un 5 yıl boyunca kullandığı, belediye şirketi Merbel A.Ş.'ye ait 2017 model Passat marka aracı 'eski' olduğu gerekçesiyle değiştirildi Mutlu, bir yıl boyunca kiralanan Skoda SuperB marka aracı kullandı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Doğuş Grubu'na yönelik boykot çağrısının ardından Başkan Mutlu, Skoda'sını değiştirmek zorunda kaldı.

ARACIN SAHİBİ İYİ PARTİLİ ESKİ İL BAŞKANI ÇIKTI

Merbel şirketi tarafından bu kez Ankara Etimesgut merkezli İlk Asya Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nden kiralanan Volvo XC60 SUV aracın, şirket sahibi Akif Sarper Önder'in Meral Akşener döneminde İYİ Parti Ankara İl Başkanı olduğu bilgisi dikkat çekti. Yasak olmasına rağmen araçta çakarlı lamba kullanıldığı iddia edildi.

120 BİN TL OLAN ARACA 276 BİN TL VERDİLER

Lüks makam aracının aylık kira bedelinin 276 bin lira olduğu, bir yıllık da kiralama sözleşmesi yapıldığı, aynı model aracın piyasadaki kiralama bedelinin en yüksek günlük 4 bin liradan 120 bin lira olduğu da öğrenildi. İşçilerin maaşlarını ödemekte zorlanan ve sık sık eylemlere sahne olan Konak Belediyesi'nde makam aracı için yapılan yüksek harcama, eleştirilerin hedefi oldu.