Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Maaş krizi yaşanan CHP'li Konak Belediyesi’ne aylık 276 bin liralık makam aracı

Maaş krizi yaşanan CHP'li Konak Belediyesi’ne aylık 276 bin liralık makam aracı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Maaş krizi yaşanan CHP&#039;li Konak Belediyesi’ne aylık 276 bin liralık makam aracı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konak Belediyesinde işçiler maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle günlerdir grevdeyken, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun göreve geldiği günden bu yana üçüncü kez makam aracı değiştirmesi ve aracın maliyetinin aylık 276 bin lira olması gündem oldu.

Skandal olayda Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun göreve geldiği günden bu yana üçüncü kez makam aracı değiştirdiği öğrenildi. Konak Belediyesi işçilerin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle protesto edilirken Mutlu’nun 276 bin TL’lik lüks tutkusu tepki çekti.  Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun makam aracını değiştirme sebebi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Doğuş Grubu'na yönelik boykot çağrısı olduğu söyleniyor.

Maaş krizi yaşanan CHP'li Konak Belediyesi’ne aylık 276 bin liralık makam aracı - 1. Resim

İŞÇİLERİN MAAŞ ARTIŞI TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Maaş krizi Konak Belediyesi’ne de sıçradı. Belediye işçileri, ödenmeyen maaşlarını gerekçe göstererek tam gün iş bıraktı. İş bırakma eylemleri sebebiyle belediye hizmetlerinde aksaklıklar artmıştı. O dönem belediye işçilerin 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiğini duyuran belediye vatandaştan sokağa çöp bırakmamaları istenmişti.

İLK ARABA ESKİ DİYE DEĞİŞTİRİLDİ

Göreve geldiğinde önceki Belediye Başkan’ı Abdül Batur'un 5 yıl boyunca kullandığı, belediye şirketi Merbel A.Ş.'ye ait 2017 model Passat marka aracı 'eski' olduğu gerekçesiyle değiştirildi Mutlu, bir yıl boyunca kiralanan Skoda SuperB marka aracı kullandı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Doğuş Grubu'na yönelik boykot çağrısının ardından Başkan Mutlu, Skoda'sını değiştirmek zorunda kaldı.

Maaş krizi yaşanan CHP'li Konak Belediyesi’ne aylık 276 bin liralık makam aracı - 2. Resim

ARACIN SAHİBİ İYİ PARTİLİ ESKİ İL BAŞKANI ÇIKTI

Merbel şirketi tarafından bu kez Ankara Etimesgut merkezli İlk Asya Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nden kiralanan Volvo XC60 SUV aracın, şirket sahibi Akif Sarper Önder'in Meral Akşener döneminde İYİ Parti Ankara İl Başkanı olduğu bilgisi dikkat çekti. Yasak olmasına rağmen araçta çakarlı lamba kullanıldığı iddia edildi.

Maaş krizi yaşanan CHP'li Konak Belediyesi’ne aylık 276 bin liralık makam aracı - 3. Resim

120 BİN TL OLAN ARACA 276 BİN TL VERDİLER

Lüks makam aracının aylık kira bedelinin 276 bin lira olduğu, bir yıllık da kiralama sözleşmesi yapıldığı, aynı model aracın piyasadaki kiralama bedelinin en yüksek günlük 4 bin liradan 120 bin lira olduğu da öğrenildi. İşçilerin maaşlarını ödemekte zorlanan ve sık sık eylemlere sahne olan Konak Belediyesi'nde makam aracı için yapılan yüksek harcama, eleştirilerin hedefi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Havalar ne zaman ısınacak? Kavurucu sıcaklar geliyor, her yerde hissedilecekTurkcell’den TEKNOFEST’te 5G ile kıtalararası otonom sürüş 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandılar! Baba oğul tutuklandı - GündemFındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandılarBahçeli'den ABD-İsrail ortaklığına karşı ittifak çıkışı! Türkiye, Rusya ve Çin'i önerdi - GündemBahçeli'den İsrail'e karşı 'TRÇ ittifakı' çıkışıPolisin üzerine araç süren CHP'li vekilin şoförü kendini savundu: O önüme atladı - GündemŞoförü kendini savundu: Önüme atladıAK Partili il başkanı istifa etti: Emanetimi teslim ettim - GündemAK Partili il başkanı istifa etti: Emanetimi teslim ettimSavunma Sanayii Başkanı Görgün TEKNOFEST'i ziyaret etti - GündemSavunma Sanayii Başkanı Görgün TEKNOFEST'teydiSu kuyusu açacaklardı... Göçük altında kalan 2 çiftçiye ulaşılamıyor - GündemSu kuyusu açacaklardı... Göçük altında kalan 2 çiftçiye ulaşılamıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...