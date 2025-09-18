Sakıncalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? Oyuncu kadrosu gündemde!

Sakıncalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir merak ediliyor. Farklı hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosuyla öne çıkan Sakıncalı dizisi yayın tarihi yaklaşırken şimdiden heyecanla beklenen projelerden biri haline geldi.

SAKINCALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV’nin yeni projelerinden biri olan “Sakıncalı” 2025 yılında ekranlarda yerini alacak. Gold Film tarafından hazırlanan ve tanıtımı kısa süre önce yayımlanan dizi, yayın tarihi yaklaşmadan şimdiden merak konusu oldu. Çekimleri başlayan yapımın ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

SAKINCALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sakıncalı dizisinin hikayesi hayatı büyük bir trajediyle değişen Süreyya karakteri etrafında şekilleniyor. Çocuğunu kaybettikten sonra ayakta kalmaya çalışan Süreyya’nın adalet ve intikam arayışı, izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak.

Kadın dayanışması, kayıp, öfke ve yeniden doğuş temalarının işlendiği “Sakıncalı” güçlü bir kadının mücadelesini ekrana taşıyacak. Yayınlanan ilk tanıtımda Özge Özpirinçci’nin canlandırdığı Süreyya’nın çarpıcı sözleri, dizinin toplumsal yönüne de ışık tutarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SAKINCALI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı dizide pek çok başarılı oyuncu bir araya geliyor. Kadroda Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu bulunuyor.

Yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği dizinin senaryosu Ayça Üzüm tarafından kaleme alınıyor. Gold Film’in yapımını üstlendiği “Sakıncalı” güçlü kadrosu ve iddialı hikayesiyle yeni sezona damga vurmayı hedefliyor.