Fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandılar! Baba oğul tutuklandı

Fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandılar! Baba oğul tutuklandı

Samsun'da fındık bahçesine kadın kıyafetiyle yakalanan baba oğul tutuklandı. Şahısların kenevir bitkisi ektikleri öğrenilirken evlerinden de kilolarca uyuşturucu madde çıktı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Salıpazarı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

UYUŞTURUCU YETİŞTİRMİŞLER

Ekipler, İ.S. (52) ve oğlu D.S'nin (24) yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Fındık bahçesinde ekili 495 kök kenevir bitkisi bulunan şüphelilerin ikametlerinde de 57 kilo 955 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 28 av tüfeği kartuşu, hassas terazi ile el kantarı ele geçirildi.

Fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandılar! Baba oğul tutuklandıs - 1. Resim

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların fındık bahçesinde kadın kıyafetiyle yakalandığı anlar, jandarma kamerasıyla görüntülendi.

