Bu akşam televizyonda ne var? 18 Eylül TV yayın akışı gündemde
18 Eylül 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Bugün birçok kanalda dizi, film ve yarışma programları izleyicisiyle bir araya gelecek. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte 18 Eylül Perşembe yayın akışı.
Bugün televizyon ekranlarında birçok yapım izleyicisinin karşısına çıkacak. 18 Eylül 2025 Perşembe günü ATV, Kanal D, TRT 1, TV8 ve Star TV kanallarının yayın akışı belli oldu.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?
Bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Eşref Rüya tekrar bölümü, Star'da Çarpıntı TRT 1'de Cennetin Çocukları ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Jackie Chan İz Peşinde
01:30 Poyraz Karayel
04:15 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
22:45 Sahipsizler
01:15 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Teşkilat
15:55 Cennetin Çocukları
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz