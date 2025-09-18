Bu akşam televizyonda ne var? 18 Eylül TV yayın akışı gündemde

Bugün televizyon ekranlarında birçok yapım izleyicisinin karşısına çıkacak. 18 Eylül 2025 Perşembe günü ATV, Kanal D, TRT 1, TV8 ve Star TV kanallarının yayın akışı belli oldu.

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NE VAR?

Bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Eşref Rüya tekrar bölümü, Star'da Çarpıntı TRT 1'de Cennetin Çocukları ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Gözleri Karadeniz

04:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Jackie Chan İz Peşinde

01:30 Poyraz Karayel

04:15 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çarpıntı

22:45 Sahipsizler

01:15 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Teşkilat

15:55 Cennetin Çocukları

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

19:45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22:00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:45 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz