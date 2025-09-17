Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bu akşam televizyonda neler var? 17 Eylül TV yayın akışı yayınlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Eylül 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı belli oldu. Akşam saatlerinde televizyon karşısına geçecek olanlar "Bu akşam televizyonda neler var? " sorusunu arama motorlarında sorgulatıyor.

17 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu cevap buldu.

Kanalların yayın akışlarına göre, akşam saatlerin yayın kuşağında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. 

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 

Bu akşam 20:00'da Eşref Rüya, Veliaht, Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları, Gözleri Karadeniz, Sahipsizler, Kıskanmak ve MasterChef vardır. 

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya (Yeni Sezon)

00:15 Uzak Şehir

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:45 Bahar

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Veliaht

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Cennetin Çocukları

14:30 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

22:00 Ajax - Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00:00 Cennetin Çocukları

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri Karadeniz

22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

01:20 Can Borcu

04:00 Kardeşlerim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

01:00 Baba Ocağı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

 

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kıskanmak

02:15 Yaz Şarkısı

04:00 Bay Yanlış

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

 

