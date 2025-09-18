Frankfurt Galatasaray maçı frekans bilgileri! TRT 1 kaçıncı kanalda?

18 Eylül 2025 Perşembe akşamı, Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 yayınının kesintisiz ve HD kalitede alınabilmesi için frekans bilgileri, platform kanal numaraları ve uydu ayarları yer alıyor.

FRANKFURT GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ!

Galatasaray - Eintracht Frankfurt maçı, Şampiyonlar Ligi grup aşaması 1. hafta karşılaşması olarak 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de oynanacak. Mücadele, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 30000 FEC: 3/4

Uydu frekans listesindeki bu bilgiler, uydu alıcınızda manuel kanal ayarı yapılmasını gerektirebilir. Menüler genellikle “Ayarlar”, “Kanal Ayarları”, “Manuel Taramalar / Transponder” gibi başlıklar altında bulunur.

TRT 1 DIGITURK, D-SMART, TİVİBU’DA KAÇINCI KANALDA?

TRT 1 sadece uyduya bağlı şifresiz yayınla değil, Türkiye’de popüler dijital platformlarda da yer alıyor. Bu platformlarda kanal numaraları genellikle sabit olsa da, HD veya SD yayına, abone türüne ve pakete bağlı olarak değişebiliyor.

Digiturk’te 23. kanalda, D-Smart’ta 26. kanalda, Tivibu’da 22. kanalda, KabloTV’de 22. kanalda ve Turkcell TV+’ta 21. kanalda yer alan TRT 1, izleyicilere farklı platformlar üzerinden ulaşma imkanı sunuyor.