Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” başlığıyla Türkiye genelinde geniş çaplı olarak gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı. Ankara Mamak’taki kapalı pazar yerine giden Bakan Soylu, vatandaşları ve pazarcıları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini belirten Soylu “Bu iş sadece devlet sorumluluğunda değil. Kurallar oldukça basit. Uyarsak bugünleri hep birlikte atlatacağız. Dünya ve Avrupa’da salgının ikinci dalgası geldi. Aynı durum ile biz de karşılaşmayalım. Bu yüzden otokontrollü davranalım” dedi. Denetimlerin devam edeceğini belirten Soylu “Cuma akşamından pazara kadar düğün ve nişan yerlerinde sıkı kontroller yapılacak” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, denetimlerin bir gün önceden haber verilmesiyle ilgili eleştirilere de “Terör veya uyuşturucu operasyonu yapmıyoruz. Amacımız vatandaşa tuzak kurmak değil. Uyararak bilinçlendirmek” sözleriyle karşılık verdi. Soylu, şu anlık sokağa çıkma yasağı uygulanmasının gündemlerinde olmadığını da sözlerine ekledi.