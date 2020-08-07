Hindistan’da Dubai’den kalkan Air India Express’e ait yolcu uçağı yerel saatle 19:00’da Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrılmıştı. Uçakta 10’u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıları hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, kazanın meydana geldiği sırada aşırı yağış olduğu aktarıldı.
Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı
07.08.2020 - 18:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’da yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Olayda ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Etiketler : hindistan,uçak,yolcu uçağı,
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