Görece Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabilmişti. Ormanlık alana yakın bir bölgede yakalanan S.T.'nin jandarmadaki işlemleri ise tamamlandı. İfadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili önemli gelişme: O şahıs tutuklandı
12.08.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yakalanan ve ifadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,Menderes,yangın,
724423 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724423.aspx
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