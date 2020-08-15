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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
15.08.2020 - 12:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 13 Ağustos tarihinde Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Ardem Ararat/Berivan kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin katıldığı eylem olarak; 10.09.2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP’li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi."
Etiketler : gri terörist,bitlis,kırsal,jöh,
725071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725071.aspx
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