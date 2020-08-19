Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehirde kamu kurum ve kuruluşlarına girişten mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar her yerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı istenecek. Valilikten yapılan açıklamaya göre alınan kararlar şöyle: Düğün, sünnet ve benzeri etkinliklerin düzenlendiği işletmelerde ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacak, ‘riskli kişi’ olarak belirlenen şahısların girişleri engellenecek. Özel araçlarla şehre giriş yapan veya şehirden çıkan kişilere de HES kodu sorgulaması yapılacak, Covid-19’lu çıkan kişilerin şehre giriş ve çıkışları yasaklanacak. Tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde HES uygulaması kullanılacak. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı da zorunlu hâllerde ziyaretçi kabullerinde HES uygulamasına geçeceğini açıkladı. Bekir Şeyhanlı İHA