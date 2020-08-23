Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rodos, İstanköy ve On İki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın tüm anlaşmaları ihlal ettiğini belirterek “Atina adaları askerî üs bölgesi hâline getirdi. Şu anda 18 ada silahlandırılarak cephanelik hâline getirildi. Dolayısıyla Türkiye’ye karşı potansiyel tehdit var. Türkiye bu konuda Atina'ya nota verdi. Fakat Yunanistan hükûmeti NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak geri adım atmıyor ve gerginliği tırmandırıyor. Türkiye, egemenliğini tehdit eden bu sorunu çözmek için uluslararası haklarını kullanmak durumundadır” dedi. Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Turan da “Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı bu saldırgan tutumunu kıta sahanlığı ve kara suları ihlalleriyle pekiştirmesi, adaları silahlandırması Türkiye’nin Ege Denizi'ndeki egemenlik haklarına, ulusal çıkarlarına ve güvenliğine tehdit oluşturmaktadır” diye konuştu.