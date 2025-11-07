Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da sağanak ve dolu! Caddeler gölü döndü, yolda kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, kısa sürede doluya dönüştü. Art arda çakan yıldırımlar ve yoğun sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Antalya’da öğleye doğru başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak doluya dönüştü. Yıldırımların eşlik ettiği yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Kent merkezinde, özellikle Kaleiçi ve çevresinde art arda çakan yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken, bazı anlar kameralara da yansıdı.
Yağışla birlikte birçok cadde ve bulvarda su birikintileri oluştu. Araçlar, göle dönen yollarda güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.

Kent genelinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanırken, vatandaşlar da ani dolu ve yıldırım nedeniyle güvenli alanlara sığındı.

AKŞAM DA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan, Antalya Valiliği'nin yaptığı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, kentte, batı ve doğu ilçelerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceği, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiğini bildirildi.

