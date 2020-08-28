İçişleri Bakan Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
28.08.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakan Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 1'i Turuncu, 2'si Gri Kategori'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakan Süleyman Soylu,terörist,
727810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727810.aspx
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