Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110 binden fazla test yapıldı. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" dedi.