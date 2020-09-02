Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden önemli planlarla yakalanıp, tutuklandı. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu. Alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve beş şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a sansasyonel eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emîri Mahmut Özden, Adana’da Emniyet güçlerince gözaltına alındı. Özden'in kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el koyuldu. İstanbul'a 20 Ağustos'ta getirilen Mahmut Özden, önceki gün çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Silivri Cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamanda dün çeşitli illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 11 örgüt üyesinin daha yakalanarak İstanbul'a getirildi.



SOYLU: ARKASINA BAKMAK LAZIM

İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, istihbarat ve emniyet teşkilatını tebrik ederek şunları söyledi:

Özden’in bilgisayarında elde edilen bilgilere göre gerek Irak ve Suriye'den sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylemler ve hareketlilik ortaya koyacağı belirlendi. Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu. Kafamı karıştıran başka işler de var. Aslında DEAŞ'a baktığınızda, hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin de planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin ve nereden motivasyon sağladığına bakmamız lazım. Arkadaşlarımız bununla ilgili değerlendirmeler yapıyorlar.

Özden'in stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik eylemleri planladığı öğrenildi.