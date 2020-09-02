Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca, "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." dedi.

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:

"Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor."

"29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı"

Koca, "Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik." bilgisini verdi.

Riskli iller

Sağlık Bakanı Koca, "Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık. HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi. Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek. HES kodu uygulaması, kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır. "(Filyasyon) Konya'da 460, Şanlıurfa'da 200, Mardin'de 111, Diyarbakır'da 370, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 120 ekip sahada. Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek. Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak." şeklinde konuştu.

"Ülke genelinde durum kontrol altında"

Koca ayrıca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır. "(Filyasyon) Konya'da 460, Şanlıurfa'da 200, Mardin'de 111, Diyarbakır'da 370, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 120 ekip sahada. Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek. Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak." şeklinde konuştu.

Covid-19 tedbirleri

Koca, "Birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu. (Ankara'da) Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz." dedi.

Aşı denemeleri

"Hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz, gönüllülük esaslı. Bunu zorlamayla yapmıyoruz." diyen Sağlık Bakanı Koca, "(Grip ve zatürre aşısı) Zorunlu kişiler için önerdiğimiz algoritma olacak. Sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik için olacağız. Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."" ifadelerini kullandı.

Sağlık personeli ataması

Koca, "Önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle bu anlamda alım söz konusu olacak. (Ankara'da) Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz. (Ek ödeme) Filyasyon yapanlar, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk gibi yoğun çalışanlarla ilgili düzenleme birkaç güne yayımlanmış olur." dedi.

Futbol müsabakaları

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulunun, futbol müsabakalarının sezonun ilk yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde önerisi var." dedi.

PCR sonuçlarının bildirilmemesi

Koca, "Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık. Bizim testlerin içinde basın mensupları ve turistik bölgelerde yapılan testler yok. Pozitif vakaları takibe alıyoruz ama testlerin içinde yok."

"Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var"

Koca, "Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz. Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir." şeklinde konuştu.