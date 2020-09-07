Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bu sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda halen devam eden bir yangınımız var. Kanlıca'da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor.
Bakan Pakdemirli'den yangınlara dair açıklama
07.09.2020 - 14:42 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bu sabah Eğirdir ve Manavgat'ta çıkan yangınlar söndürüldü. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda halen devam eden bir yangınımız var. Kanlıca'da devam eden bir yangınımız var. Samandağ'da da yangınımız sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Bekir Pakdemirli,
730186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/730186.aspx
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