Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra Türkiye’den kaçan İsa ÖZER’in bir süredir Odesa’da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna’dan sürdürdüğü belirlenen İsa ÖZER, MİT’in özel yöntemleriyle Türkiye’ye getirilerek adalete teslim edildi.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği’nin “Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma” suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü ÖZER’in, ayrıca “Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “ Resmi Belgede Sahtecilik Yapma” suçlarından da açılmış çok sayıda davası bulunuyor.

PKK/KCK’ya 1996’da katılan İsa ÖZER’in; Romanya’da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu ve Türk vatandaşlarından zorla para aldığı/haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği, 2012’de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada tutuklandığı, Tahliye edilmesi akabinde 2014’te PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisi’nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığı, Hakkında arama kararı çıkarılması sonrasında yasadışı yollarla Türkiye’den kaçtığı, öğrenildi.