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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Külliye göndermesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiği öne sürülmüştü. Bugün bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, "Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni" ifadeleri ile Özel'e göndermede bulundu.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri oldu. İki liderin görüşmesi olumlu geçerken, toplantı öncesi ve sonrasında da bazı polemikler yaşandı. 

'SORUN YOK' MESAJI VERMİŞLERDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde yaptığı "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Özel ise görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ancak bir sorun olmadığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Külliye göndermesi - 1. Resim

YAZISINDA GÖNDERME YAPTI

Ancak Kılıçdaroğlu'nun bugün T24 için yazdığı köşe yazısında yine isim vermeden Özgür Özel'e bir gönderme yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilk ve son kez 15 Temmuz hain darbe girişiminden 10 gün sonra gittiğini anlatan Kılıçdaroğlu, yazısında o gün yaşadıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu yazısını ise “Geçmedim muhannet köprüsünden su apardı beni, yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni…” ifadeleriyle bitirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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