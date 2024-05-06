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Vatandaşa 2 soru yöneltildi! Son ankette Özgür Özel'e soğuk duş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vatandaşa 2 soru yöneltildi! Son ankette Özgür Özel&#039;e soğuk duş

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asal Araştırma'nın son çalışmasında "Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunun yöneltildiği vatandaşların yüzde 28'i AK Parti ismini verdi. "CHP’nin iktidarda olmasını ve Özgür Özel’in Türkiye’yi yönetmesini ister misiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 55.3'ü 'Hayır' cevabını verdi.

Asal Araştırma tarafından 2000 kişi ile yapılan son çalışmada vatandaşlara "Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 28.8'i AK Parti derken, yüzde 27'si ise 'Hiçbiri' dedi. CHP'nin aldığı oy oranı ise yüzde 25.2 oldu.

Sıralamanın tamamı ise şu şekilde: 

- MHP % 4.1
- DEM Parti % 3.8
- Yeniden Refah Partisi %3.0
- İyi Parti %2.4
- Zafer Partisi %1.8
- Türkiye İşçi Partisi %1.2
- Diğer %2.7

Vatandaşa 2 soru yöneltildi! Son ankette Özgür Özel'e soğuk duş - 1. Resim

"CHP İKTİDARDA OLSUN MU?" SORUSU SORULDU

Diğer soruda ise vatandaşlara "CHP’nin iktidarda olmasını ve Özgür Özel’in Türkiye’yi yönetmesini ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 55.3'ü 'Hayır' derken, 'Fikrim yok' diyenler yüzde 13.2, 'Evet' diyenlerin oyu ise yüzde 31.5'te kaldı.

Vatandaşa 2 soru yöneltildi! Son ankette Özgür Özel'e soğuk duş - 2. Resim

       

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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