Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz
12.09.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz konusu) Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız.
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
731327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731327.aspx
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