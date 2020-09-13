Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖÖNDER İmam Hatipliler Derneğince her yıl düzenlenen ve salgın dolayısıyla İstanbul'a alınan “İmam Hatipliler Kurultayı"nın 17'ncisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı, mesajında İmam Hatip okullarına yönelik sözleri ile tepki çeken Erol Mütercimler’i isim vermeden eleştirdi. Erdoğan şunları söyledi: Milletimiz, kuruluşundan itibaren eline geçen her fırsatta bu okullara destek olmuş, imam hatipleri adeta küllerinden yeniden inşa etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları hâline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır.

MÜPTEZELLERE CEVABIMIZI VERDİK

Vakarımızdan, onurumuzdan, bizi biz yapan kadim değerlerimizden taviz vermeden mücadelemizi bugünlere kadar getirdik. İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz.

İMAM HATİPLER GÖZ BEBEĞİMİZ

Kurultayda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise imam hatiplilerin sadece imam hatip camiası için değil insanlığın refahına vesile olmak için çalıştığını söyledi. Kasapoğlu “İmam hatipler bu ülkenin iftihar vesilesi, göz bebeği. Bunu da her alanda ortaya koydukları çalışmalarla, başarılarla göstermektedirler” dedi.