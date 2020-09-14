Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen, çalışan ve ziyaretçi girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu bildirme ve sorgulama zorunluluğu sonrası STK’lar da harekete geçti. HES kodu uygulamasını kullanmaya başlayan TOBB, tüm çalışanlarından süresiz HES kodu temin etmelerini istedi. Toplanan kodlar, çalışanlar sabah işe gelmeden önce e-Devlet üzerinden sorgulanacak. ‘Riskli’ uyarısı veren çalışanların giriş kartları geçici olarak iptal edilerek, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Personelin ancak ‘riskli’ uyarısı kalktığı zaman girişine izin verilecek. İş veya ziyaret için gelecek kişilerden de HES kodları istenecek. Girişte e-Devlet üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra riskli bir durum olmazsa ziyaretçiler kabul edilecek. TOBB kendisine bağlı birçok oda ve borsayı da HES kodu konusunda bilgilendirdi ve bu kontrol sistemini kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Pandemi sürecinde

tedbir mahiyetinde hayata geçirilen HES kodu mobil uygulama, SMS ve e-Devlet yoluyla vatandaşlar tarafından alınabiliyor. HES kodu kullanan kişi sayısı ağustos ortasında 25 milyonu aşmıştı.