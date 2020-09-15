Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli şunları kaydetti: "Ülkemizde koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip, açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır. Şu yarım aydınlara bakınız, her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki virüs allamesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu borsası kurmuşlar. Gece gündüz Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır. Türkiye’nin Covid-19'a yenilmesini, devlet ve toplum hayatının felç olmasını şifreli sözlerle temenni edenlerin alçak bir heves içinde oldukları âşikardır. Sağlık çalışanlarımızın azmini kırmak için kollarını sıvayanlar tedavisi imkânsız ahlaksızlık hastalığına yakalanmışlardır."