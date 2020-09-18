Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın sözde Türkiye emîri olduğu öne sürülerek tutuklanan Mahmut Özden’in yakalandığı evde çok sayıda doküman ele geçirildi. Bu incelemeler sonucunda Mahmut Özden’nin kirli işleri ve terör örgütü DEAŞ'ın planladığı eylemlerin arka planındaki amaç ve şifreli mesajlar deşifre edildi. DEAŞ'ın uyuyan hücrelerden oluşturmayı planladığı 12-15 kişilik eylem gruplarının kırsal alanlara gömdüğü silah ve mühimmatla hâkim ve savcıları kaçırarak Irak ve Suriye’de esir tutulan DEAŞ’lı teröristleri kurtarmak istediği ifade edildi. Teröristlerin hâkim ve savcıları hedef seçmesinin nedeninin ise “Türkiye hâkim ve savcısına kıyamaz, bu arkadaşlarımızı kurtarırlar” dedikleri öne sürüldü. Ayrıca, teröristlerin Türkiye’ye gelen turist kafilesini de kaçırmayı planlayarak bunu da DEAŞ’lı teröristlerin kurtarılması için planladıkları belirtildi. Ayrıca Özden’in bütün DEAŞ’lı teröristlere bulundukları yerlerde kantonlar ilan edip vatandaşlara baskı yapılması talimatı verdiği, bu sebeple kendilerine göre dinsiz gördükleri şahıslara baskı yapmaya başladıkları da öğrenildi. Bir ilde dinsiz olarak gördükleri bir şahsın kulağını kestikleri de tespit edildi. İstanbul’da keşif yaparken görüntülenen ve LGBT’lilere saldıracağı ortaya çıkan zanlının da talimatı, yakalanmadan bir süre önce İstanbul’a giden Mahmut Özden’den aldığı, LGBT’lileri de dinsiz gördükleri için saldırı planladıkları öğrenildi. ADANA İHA