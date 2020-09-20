"Türkler geliyor" yazan hacker grubunun sözleri ardından site kapatıldı. Alçak saldırıya tepkiler ise sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ahlaksızlığa sert çıkarak Yunan hükûmetine, bu utanmazlığın sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum" ifadesini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır" diyerek dile getirdi.
Alçak gazetenin sitesi hack’lendi
20.09.2020 - 06:19 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 06:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlara karşısında çaresiz kalan Yunanistan'da medya iyice küstahlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a manşetinden açıkça küfreden Yunan Gazetesi Dimokratia’nın sitesi hack’lendi.
"Türkler geliyor" yazan hacker grubunun sözleri ardından site kapatıldı. Alçak saldırıya tepkiler ise sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ahlaksızlığa sert çıkarak Yunan hükûmetine, bu utanmazlığın sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum" ifadesini kullandı.
Etiketler : fahrettin altun,
733123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733123.aspx
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