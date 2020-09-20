Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkler geliyor" yazan hacker grubunun sözleri ardından site kapatıldı. Alçak saldırıya tepkiler ise sürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ahlaksızlığa sert çıkarak Yunan hükûmetine, bu utanmazlığın sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır" diyerek dile getirdi.