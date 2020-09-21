Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) kitabında, FETÖ-PKK ilişkisi ayrıntılarıyla yer aldı. İkilinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası ortaklığı değerlendirilen kitapta, buna ilk emare olarak, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme notları gösterildi. 18 Mart 2013'te eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li Sırrı Süreyya Önder ve Öcalan arasındaki görüşmede geçtiği iddia edilen konuşmalar, "örgütle ittifak girişimlerinin vücut bulduğu" şeklinde yorumlandı. 2014'ten 15 Temmuz 2016'ya kadar ortaya çıkan gelişmeler ve işbirliği kitapta detaylıca anlatıldı. PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın "Türkiye'de darbe girişimi olacağı" yönündeki açıklamalarının, FETÖ-PKK ilişkisinin 'zirve noktalarından biri' olduğuna işaret edildi. PKK'nın Ağustos 2015'te sözde ‘öz yönetim’ ilanı, Aralık 2015'te terör eylemlerini il ve ilçe merkezlerinde yaygınlaştırması ve Mayıs 2016 ile de kırlarda ve kentlerde "eş zamanlı eylemler" stratejisi benimsediğine şöyle dikkat çekildi: "PKK terör örgütünün, kendi örgütsel amaçlarına fayda sağlamanın yanında, örgütsel iş birliğiyle darbe girişimine zemin hazırlayacak türdeki bahse konu eylemleri, PKK/KCK ile FETÖ'nün birlikte hareket ettiğini göstermektedir. ‘Türkiye sivillere ağır silahlarla müdahale ediyor’ propagandası ve ‘ülkede iç savaş yaşanıyor’ imajı ile darbe girişimine entelektüel ve politik zemin hazırlanmaya çalışıldı."

Kitapta, 15 Temmuz sonrası FETÖ-PKK söylemlerindeki benzerlikler de dile getirildi. PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamalarıyla benzer şekilde, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığı iddialarının yalan olduğu, böyle bir örgütlenmesinin olmadığı ileri sürüldüğü belirtildi.

Kitapta cezaevlerindeki FETÖ'cülerin daha da radikalleştiğine ise şöyle yer verildi: "Sosyal psikolojiye göre; FETÖ gibi mesiyanik iddialı kült gruplar, kehanetleri gerçekleşmeyince hemen dağılmazlar. Tersine çekirdek yapı, güncellenen kehanetlere eskisinden daha büyük bir bağlılıkla tutunarak radikalleşir. Kopmaları önlemek için sık aralıklarla içinde bolca sapkın örgütsel ideoloji çoğu şifreli mesajlar ulaştırılmaya çalışılıyor."