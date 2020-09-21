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Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
21.09.2020 - 20:18 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan’ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov’a Allah’tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ermenistan’ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can #Azerbaycan’ın haklı davasında daima yanındayız.
Etiketler : çavuşoğlu,
733514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733514.aspx
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