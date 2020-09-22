Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Ağustos’ta Antalya Limanı’ndan Navtex mesajıyla proje sahasına intikal ettiklerini belirten Uzşen, “Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdaheleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi. Bizler de görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. ‘Mavi Vatan’ olarak kabul ettiğimiz bölgede görev yapmak bizim için gurur ve onur meselesi. Eskiden farklı ülkelere gidince onların sismik araştırma ve sondaj gemilerini görür acaba bir gün bizim devletimizin de böyle gemileri olur mu diye düşünürdük. Devletimiz sayesinde bu hayalimiz gerçek oldu. Oruç Reis’te çalışmak gurur verici” diye konuştu.