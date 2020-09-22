Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "selefi" derneklerinin silahlandığı iddialarına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirtti. Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selefi derneklerinin silahlandığı yönündeki iddialara cevap verdi. Ersoy, İçişleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok derneğin kapatıldığına, birçoğuna da para cezası uygulandığına dikkat çekti. İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığınca konunun önemine binaen bir buçuk senelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Ersoy şunları kaydetti: Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra derhâl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edecek, idari ve adli süreçler işletilecektir.