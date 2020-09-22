İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
19 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı
22.09.2020 - 10:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ,
733638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733638.aspx
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